Бывший чемпион мира: Усик - лучший супертяж планеты

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Джордж Гроувс прокомментировал итоги боя Усик - Чисора. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер:

"У меня получилось 9:3 в пользу Усика. Чувствую, что он снял ногу с педали газа, когда не смог остановить Чисору после мощного седьмого раунда.

Усик - лучший супертяжеловес мира в P4P. Правда, лучшим тяжеловесом сейчас является не он, а Фьюри. Но я все еще жду, когда увижу от него больше. Я думаю, что он завоюет чемпионский титул в супертяжелом весе в следующем году" - написал он.

Усик - Чисора: Как это было

Комментарий Усика