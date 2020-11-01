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Бывший чемпион мира: Усик - лучший супертяж планеты
Приятные слова
Экс-чемпион мира во втором среднем весе Джордж Гроувс прокомментировал
"У меня получилось 9:3 в пользу Усика. Чувствую, что он снял ногу с педали газа, когда не смог остановить Чисору после мощного седьмого раунда.
Усик - лучший супертяжеловес мира в P4P. Правда, лучшим тяжеловесом сейчас является не он, а Фьюри. Но я все еще жду, когда увижу от него больше. Я думаю, что он завоюет чемпионский титул в супертяжелом весе в следующем году" - написал он.
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