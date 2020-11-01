Александр Усик - что ждет украинца дальше, Джошуа не отвертится, или пояс на стол

После победы над британцем Дереком Чисорой у всех болельщиков Александра Усика возник лишь один вопрос - что же дальше. Пойдет украинец на поединок против Энтони Джошуа, или захочет провести еще один промежуточный бой. Давайте попробуем разобрать.

Усик - Чисора: Как это было

Наш спортсмен неоднократно заявлял, что его основной целью является звание абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе. У украинского боксера желание выйти на ринг против действующих чемпионов пруд пруди, но, как мы понимаем это движение должно быть двусторонним. На данный момент, в супертяжах все чемпионские пояса сконцентрировались в руках двух парней - Энтони Джошуа (WBA, WBO, IBF) и Тайсона Фьюри (WBC). И если у последнего мотивации выходить на бой против Усика не много, то у первого ее хватает (несмотря на желание, или не желание самого британца). Итак, остановимся немного подробнее на этом аспекте.

Еще в конце прошлого года Всемирная боксерская организация сделала Александра Усика обязательным претендентом на титул по их версии. Тогда это вызвало бурю возмущения от многих экспертов, которые задавались вопросом "За какие такие заслуги дебютант новой весовой категории получил столь высокие привилегии", однако на сегодня абсолютно понятно - украинец единственный боксер, который способен перехватить инициативу и стать самой большой угрозой для действующих обладателей "боксерского золота" .

Бой против Чисоры, который переносился уже сколько раз, что и не счесть вообще то с самого начала был под вопросом. После победы над Чезом Уизерспуном (осень, 2019) украинец мог настаивать на поединке сразу против Джошуа, но тогда команда британца обратилась к нашему спортсмену и его промоутерам с просьбой перенести обязательную защиту титула, поскольку другой претендент по ветке IBF Кубрат Пулев на уступки идти отказывался. В команде Усика согласились на предложение, но только с одним условием - победитель боя Джошуа - Пулев станет следующим соперником Саши. Эдди Хирн - промоутер британца, не долго думая согласился (другого выхода не было).

Однако уже не за долго до поединка Усик - Чисора со стороны членов команды Джошуа стали постоянно звучать мысли об объединительном бое Энтони против Тайсона Фьюри. Реакция стороны Усика не заставила себя долго ждать. Промоутер Александр Красюк предложил освободить титул WBO и боксировать с тем, с кем британец пожелает.

Поэтому, такая боксерская коллизия приводит нас к нескольким вариантам дальнейшего развития событий.

1 вариант: Джошуа побеждает в поединке против Пулева, защищая свои пояса и проводит обязательную защиту титула WBO в поединке против Александра Усика.

2 вариант: Джошуа побеждает в поединке против Пулева, защищая свои пояса и идет на бой против Тайсона Фьюри, оставляя свой титул чемпиона WBO вакантным. Александр Усик сразится за пояс со вторым номером рейтинга.

3 вариант : Джошуа побеждает в поединке против Пулева, защищая свои пояса, команда Усика добровольно соглашается на промежуточный бой и дает возможность двум британцам объединить титулы. Позиция рассматривается как маловероятная.

4 вариант : Джошуа побеждает в поединке против Пулева, защищая свои пояса, команда Энтони обращается к организации WBO с просьбой перенести обязательную защиту титула. Там дают согласие на просьбу британца. Планируется организация боя Джошуа - Фьюри.

5 вариант : Джошуа проигрывает Пулеву все титулы, команда Усика работает над организацией поединка против болгарина. Но опция реванша, которая будет задействована в таком развитии событий спутает все карты участникам процесса. Скорее всего, титул WBO окажется вакантным.

Это те наиболее вероятные варианты развития ситуации. С уверенностью можно сказать, что после 12 декабря (бой Джошуа - Пулев) все несколько прояснится, какие-то предположения отпадут сами собой, что то прояснит сам Джошуа.

Но одно можно сказать точно - Александр Усик вплотную приблизился к бою за титул чемпиона мира в королевском дивизионе. И зная нашего спортсмена, вероятность его отказа от такого поединка очень низкая.