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Усик - Чисора: Статистика ударов за весь поединок

Бокс
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Усик был точнее

Усик - Чисора: Статистика ударов за весь поединок
UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) в ночь с 31 октября на 1 ноября победил британского боксера Дерека Чисору (32-10, 23 КО) единогласным решением судов.

Так, всего украинец выбросил 674 удара против 625 у его соперника. Из них Усик попал 194 раза против 139 у Чисоры. На счету Александра 87 точных джебов, а у Дерека - только 29. Где британец опередил нашего спортсмена, так это за силовыми ударами - 110 против 107 в пользу Чисоры.

Вашему вниманию статистика боя по раундах:

Общее количество ударов / Джебы / Силовые удары:

Усик - Чисора: Статистика ударов за весь поединок - изображение 1

В общем по итогу боя:

Усик - Чисора: Статистика ударов за весь поединок - изображение 2
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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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