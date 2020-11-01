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Усик - Чисора: Статистика ударов за весь поединок
Усик был точнее
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) в ночь с 31 октября на 1 ноября
Так, всего украинец выбросил 674 удара против 625 у его соперника. Из них Усик попал 194 раза против 139 у Чисоры. На счету Александра 87 точных джебов, а у Дерека - только 29. Где британец опередил нашего спортсмена, так это за силовыми ударами - 110 против 107 в пользу Чисоры.
Вашему вниманию статистика боя по раундах:
Общее количество ударов / Джебы / Силовые удары:
В общем по итогу боя:
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