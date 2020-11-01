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Карл Фроч: Я бы не поставил Усика в один ряд с тремя лучшими супертяжами в мире

Бокс
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Комментарий бывшего чемпиона мира

Карл Фроч: Я бы не поставил Усика в один ряд с тремя лучшими супертяжами в мире
UA-Футбол
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Известный американский боксер, экс-чемпион мира в среднем весе Карл Фроч прокомментировал итоги поединка Усик - Чисора. Его слова цитирует SkySports:

"Дал мне этот бой ответ на вопрос о готовности Усика к Тайсону Фьюри, Джошуа или даже кому-то вроде Деонтея Уайлдера? Я в этом не уверен. Я думаю, ему было бы трудно. Я имею в виду темп, прессинг и комбинации ударов Джошуа.

Больше, тяжелый, прочный и свежий супертяжеловес вроде Эй Джея эффективнее доносит свои удары до цели. Я не знаю, ответил этот бой на мои вопросы. Я бы не поставил Усика в один ряд с тремя лучшими супертяжеловесами в мире" - сказал он.

Статистика ударов Усик - Чисора

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В статье: Александр Усик Карл Фроч
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