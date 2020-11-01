Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карл Фроч: Я бы не поставил Усика в один ряд с тремя лучшими супертяжами в мире
Комментарий бывшего чемпиона мира
Известный американский боксер, экс-чемпион мира в среднем весе Карл Фроч прокомментировал итоги поединка Усик - Чисора. Его слова цитирует SkySports:
"Дал мне этот бой ответ на вопрос о готовности Усика к Тайсону Фьюри, Джошуа или даже кому-то вроде Деонтея Уайлдера? Я в этом не уверен. Я думаю, ему было бы трудно. Я имею в виду темп, прессинг и комбинации ударов Джошуа.
Больше, тяжелый, прочный и свежий супертяжеловес вроде Эй Джея эффективнее доносит свои удары до цели. Я не знаю, ответил этот бой на мои вопросы. Я бы не поставил Усика в один ряд с тремя лучшими супертяжеловесами в мире" - сказал он.
Популярное сейчас
- Львов объявил о расставании с Литовченко
- Дерек Чисора: Я на сто процентов выиграл этот бой, сейчас я опустошен
- Победа Динамо, осечка Барселоны, тур в Первой лиге. Главные новости за 31 октября
- Усик победил Чисору: как это было. Текстовая онлайн-трансляция
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО