Гасиев: Хочу реванша с Усиком, но на сегодняшний день наши пути в спорте разошлись

Российский боксер Мурат Гасиев (27-1, 20 КО) после дебютного боя в супертяжелом весе признался, что хотел бы получить реванш от Александра Усика (18-0, 13 КО). Его слова цитирует FightNews:

"Я не знаю, вышел уже Усик на ринг или нет. Сейчас, наверное, допинг надо сдать. Если получится, конечно, с удовольствием посмотрю. Это будет очень интересный бой.

Не могу назвать кого-то раздражителем. Мы - спортсмены. Мы хотим выяснить, кто из нас сильнее, встречаемся друг с другом. У меня ко всем соперникам уважение до боя, во время поединка и после.

Конечно, я и сам хочу реванша с Усиком, но на сегодняшний день наши пути в спорте разошлись. У него свои бои, у меня свои. Различные дороги. Если этот бой состоится, я думаю, все останутся довольны" - сказал он.

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