  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Гасиев: Хочу реванша с Усиком, но на сегодняшний день наши пути в спорте разошлись
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гасиев: Хочу реванша с Усиком, но на сегодняшний день наши пути в спорте разошлись

Бокс
(1 голосов)

Комментарий бывшего соперника Александра

Гасиев: Хочу реванша с Усиком, но на сегодняшний день наши пути в спорте разошлись
UA-Футбол
Новина українською

Российский боксер Мурат Гасиев (27-1, 20 КО) после дебютного боя в супертяжелом весе признался, что хотел бы получить реванш от Александра Усика (18-0, 13 КО). Его слова цитирует FightNews:

"Я не знаю, вышел уже Усик на ринг или нет. Сейчас, наверное, допинг надо сдать. Если получится, конечно, с удовольствием посмотрю. Это будет очень интересный бой.

Не могу назвать кого-то раздражителем. Мы - спортсмены. Мы хотим выяснить, кто из нас сильнее, встречаемся друг с другом. У меня ко всем соперникам уважение до боя, во время поединка и после.

Конечно, я и сам хочу реванша с Усиком, но на сегодняшний день наши пути в спорте разошлись. У него свои бои, у меня свои. Различные дороги. Если этот бой состоится, я думаю, все останутся довольны" - сказал он.

Статистика ударов Усик - Чисора

Комментарий Усика после боя

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Мурат Гассиев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...