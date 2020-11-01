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Промоутер Джошуа: Энтони хочет боя с Усиком, но сейчас фокус на Фьюри

Бокс
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Комментарий специалиста

Промоутер Джошуа: Энтони хочет боя с Усиком, но сейчас фокус на Фьюри
UA-Футбол
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Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Хирн после боя Усик - Чисора поделился впечатлениями от поединка и рассказал о предстоящем мегафайте Джошуа - Усик. Его слова цитирует MatchroomBoxing:

"Как по мне, то вышел реально близкий поединок, может потому что я сидел возле Хэя и Белью. Мне показалось, что и команда Усика считала, что бой был близким. Но они считают, что Усик победил комфортно.

Для Усика это был отличный поединок для изучения дивизиона. Он начнет отсюда. И большое уважение Чисоре, потому что это был еще один блестящий бой в хэвивейте.

Джошуа хочет драться с Усиком, но его главный фокус сейчас на Тайсоне Фьюри. Но он 100% подерется с Усиком. Даже если Усик захочет провести еще один бой в этом дивизионе. Джошуа хочет испытаний против этих супертяжей и Усик это очень хороший супертяж. Недостаток Усика - его размеры, его физический недостаток. Он непобедим в крузервейте и единственная возможность его поражения - это бои с ребятами, которые слишком велики для него.

Иногда мы это видели в поединке с Чисорой. Но также мы видели, то, что он приспособился и придерживался плана, чтобы справится с прессингом и стилем Чисоры, я думаю это тоже было прекрасно" - сказал он.

Что ждет Усика дальше? Ответ здесь

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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Комментарии (1)
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GOLD-MAN-ANGLO-SAX
01.11.2020 в 15:11
Если Усик настоит на своем , то они с Джошуа встретятся в ближайшее, возможное, время. У Джошуа с Пулевым бой, Фьюри хочет с Джошуа , Уайлдер открыто говорит Фьюре о контракте с опцией реванша. Усик как можно скорее хочет получить титул и промежуточные бои ему не нужны, как и потеря титулов от их обладателей. Новая карта перетасует всю колоду.
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