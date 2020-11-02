Усик повторяет путь Ломаченко? Похоже, хэвивейт – не его весовая категория

В многострадальной истории Александра Усика в хэвивейте в субботу наконец была написана вторая глава – спустя год после дебюта в весовой категории Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом дивизионе в Лондоне на безлюдной арене Уэмбли единогласным решением судей (117:112 и дважды 115:113) прошел местного громилу Дерека Чисору и завладел второстепенным вакантным поясом WBO International.

Усик – Чисора. Видео обзор боя

Попутно Усик подтвердил статус обязательного претендента на титул Джошуа по версии Всемирного боксерского организации – теперь 2021 год для Александра непременно начнется чемпионским поединком, хотя далеко не факт, что его оппонентом в ринге станет действующий обладатель пояса WBO.

Но готов ли Усик к тому, чтобы встретиться на ринге с одним из топов современного хэвивейта? Бой с Чисорой не дал однозначного ответа на этот вопрос, но показал, насколько украинцу непросто справляться с габаритами и огневой мощью 115-120-килограммовых атлетов, а ведь в субботу ему противостоял боксер, которому объективно сложно найти место в актуальной десятке супертяжеловесов.

Усик выполнил план на бой с Чисорой, однако был недостаточно активен

Чисора абсолютно не удивил, когда с первых секунд боя попытался смять Усика своими размашистыми хуками. На маленьком ринге Александру было непросто ускользать от атак британца, а входить в клинч с Чисорой было себе дороже – Дерек очень жестко обрабатывал корпус Усика, давил на фаворита всем своим весом и нередко пробивал ниже пояса. Приходилось бегать, терпеть и ждать, когда британец замедлится.

Oleksandr Usyk clinically picked apart Derek Chisora on Saturday night to win their heavyweight fight by unanimous decision ???????? — Sky Sports (@SkySports) November 1, 2020

К счастью для Усика, Чисора начал подавать признаки усталости уже в концовке второго раунда. У Александра появилось все больше возможностей для ответных атак, вот только Усик не спешил пользоваться длительными передышками оппонента и выбрасывал не так много ударов, чтобы ускорить затухание Чисоры. При этом работу украинца в обороне сложно назвать безупречной – в первой половине боя на оба своих этажа Александр принял немало тяжелых «плюх» Дерека. И каждый пропущенный удар несомненно сказывался на желании Усика ввязываться в более открытый бой.

Единственный эпизод, когда Усик напомнил о своих яростных атаках времен боев с Марко Хуком или Тони Беллью, произошел на последних секундах 7-го раунда. Украинец за счет общего тоннажа ударов потряс Чисору и заставил британца в панике откинуться на канаты, но гонг на перерыв спас Дерека от продления бомбардировки.

Казалось, вот он сигнал. Самое время взвинтить темп и добить подуставшего Чисору, который с каждым раундом все тяжелее поднимался на ноги, чтобы продолжить бой. Но Усик продолжил боксировать строго с акцентом на судейские записки и позволил Чисоре отдышаться перед чемпионскими раундами. Дерек любезно поблагодарил Александра за такую возможность и неслабо потрепал фаворита в эндшпиле боя.

Недостаточная активность Усика вылилась в совсем неубедительный счет судейских записок. Конечно, дважды по 115:113 в пользу украинца не особо отражают то, что происходило на ринге (8-4 или 116:112 выглядят более закономерно), но это звоночек для украинца на будущее – ему нужно больше ударов и больше действий, чтобы в глазах судей перекрывать ту разницу в тоннаже, которая несомненно будет иметь место в боях с каждым из действующих топ-супертяжей.

Бой с Чисорой не показал, за счет чего Усик хочет побить Джошуа и Фьюри

«Хочу стать абсолютным чемпионом. Не только чемпионом мира, а абсолютным».

Усик после безоговорочного доминирования в крузервейте не сбавляет градус амбиций и хочет подчинить себе супертяжелый вес, а это значит, что рано или поздно украинцу придется столкнуться с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

'Not just world champion, Undisputed world champion!' ????????????



That's Oleksandr @Usykaa's message to the heavyweight division after his win over Derek Chisora — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) November 1, 2020

По горячим следам боя с Чисорой сложно понять, как Усик собрался переиграть действующих чемпионов мира. Давайте будем честны – в субботу Александр с немалым скрипом прошел неоднократно пробитого середняка с максимально примитивным стилем бокса. Кроме того, Усик имел 10-сантиметровое преимущество в размахе рук, но даже против Чисоры эффективность джеба украинца только в двух раундах превысила 30%.

Не нужно лишний раз напоминать, что по уровню боксерского IQ Джошуа и особенно Фьюри находятся на другой планете относительно Чисоры. А теперь смотрим на антропометрические показатели: Усик на 7 сантиметров ниже Джошуа, а его размах рук меньше на 10 сантиметров; на фоне Фьюри украинец будет выглядеть, как Василий Ломаченко в своих последних боях в легком весе – Тайсон выше Александра на 15 сантиметров, а по размаху рук превосходит олимпийского чемпиона Лондона на 18 сантиметров!

Александр Усик - что ждет украинца дальше, Джошуа не отвертится, или пояс на стол

Одной работы ног будет недостаточно, чтобы преодолеть эту громадную дистанцию и при этом не нарваться на тяжелый удар. А без риска Усику не обойтись – в противном случае Джошуа в стиле реванша с Энди Руисом перестучит его по очкам, не говоря про Фьюри, в арсенале которого гораздо больше инструментов, чтобы нейтрализовать игровика из Украины, да еще и с минимальным ущербом для собственного здоровья.

И конечно же нельзя игнорировать тему «держалки». Да, в бою с Чисорой Усик, пусть и принял на себя 110 силовых ударов (сам, к слову в ответ нанес на 3 меньше), однако всерьез потрясти себя так и не позволил, ароматизировав большинство выстрелов британца перчатками. И снова-таки: Джошуа и Фьюри на фоне предпенсионного Чисоры – птицы совсем другого полета. В боях с Владимиром Кличко и Александром Поветкиным мы прекрасно видели, на что способны кулаки Энтони, а якобы безударный Тайсон в начале года взял и нокаутировал Деонтея Уайлдера.

Тедди Атлас утверждает, что в бою с Дереком Чисорой Александр Усик доказал, что способен «плавать с большой рыбой». При всем уважении к бывшему тренеру Александра Гвоздика, но пока что его выводы выглядят слишком оптимистично относительно тех испытаний, которые ждут украинца в обозримом будущем.

А что с ближайшими планами Усика?

На бумаге все максимально прозрачно – в статусе претендента на титул WBO Александр Усик в первой половине 2021 года должен провести бой с Энтони Джошуа, если конечно британец не упустит три своих титула 12 декабря в противостоянии с Кубратом Пулевым.

Однако еще в июне Эдди Хирн и Боб Арум достигли предварительной договоренности о сразу двух боях между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Супертяжелый вес давно не видел таких масштабных боев, поэтому никого не удивит, если WBO в интересах бокса предоставит Джошуа отсрочку от обязательной защиты, чтобы позволить двум британцам определить единого чемпиона мира в хэвивейте.

Тем временем Усик может провести бой за «временный» титул WBO, а когда Джошуа и Фьюри завершат первый акт своего спектакля, то украинца в случае победы переведут в статус полноценного чемпиона мира. И вот только тогда он станет целью для победителя британского междусобойчика. Как вы понимаете, это произойдет не ранее 2022 года.

С кем бы Усик мог оспорить «временный» пояс WBO? В топ-15 рейтинга на фоне остальных выделяются два экс-чемпиона мира – Джозеф Паркер из Новой Зеландии и сенсационный обидчик Джошуа Энди Руис. Резонно предположить, что выбор WBO упадет на Паркера – хотя бы по той причине, что он выше Руиса в рейтинге. Джозеф за последний год неоднократно упоминал Усика и даже отмечался дерзкими комментариями в стиле «если попаду – то нокаутирую». Хороший повод ответить за слова, да и для Усика бой с Паркером будет более показательным, чем недавняя схватка с Дереком Чисорой.