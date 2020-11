Усик повторяет путь Ломаченко? Похоже, хэвивейт – не его весовая категория

В многострадальной истории Александра Усика в хэвивейте в субботу наконец была написана вторая глава – спустя год после дебюта в весовой категории Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом дивизионе в Лондоне на безлюдной арене Уэмбли единогласным решением судей (117:112 и дважды 115:113) прошел местного громилу Дерека Чисору и завладел второстепенным вакантным поясом WBO International.

Усик – Чисора. Видео обзор боя

Попутно Усик подтвердил статус обязательного претендента на титул Джошуа по версии Всемирного боксерского организации – теперь 2021 год для Александра непременно начнется чемпионским поединком, хотя далеко не факт, что его оппонентом в ринге станет действующий обладатель пояса WBO.

Но готов ли Усик к тому, чтобы встретиться на ринге с одним из топов современного хэвивейта? Бой с Чисорой не дал однозначного ответа на этот вопрос, но показал, насколько украинцу непросто справляться с габаритами и огневой мощью 115-120-килограммовых атлетов, а ведь в субботу ему противостоял боксер, которому объективно сложно найти место в актуальной десятке супертяжеловесов.

Усик выполнил план на бой с Чисорой, однако был недостаточно активен

Чисора абсолютно не удивил, когда с первых секунд боя попытался смять Усика своими размашистыми хуками. На маленьком ринге Александру было непросто ускользать от атак британца, а входить в клинч с Чисорой было себе дороже – Дерек очень жестко обрабатывал корпус Усика, давил на фаворита всем своим весом и нередко пробивал ниже пояса. Приходилось бегать, терпеть и ждать, когда британец замедлится.

Oleksandr Usyk clinically picked apart Derek Chisora on Saturday night to win their heavyweight fight by unanimous decision ????????

К счастью для Усика, Чисора начал подавать признаки усталости уже в концовке второго раунда. У Александра появилось все больше возможностей для ответных атак, вот только Усик не спешил пользоваться длительными передышками оппонента и выбрасывал не так много ударов, чтобы ускорить затухание Чисоры. При этом работу украинца в обороне сложно назвать безупречной – в первой половине боя на оба своих этажа Александр принял немало тяжелых «плюх» Дерека. И каждый пропущенный удар несомненно сказывался на желании Усика ввязываться в более открытый бой.

Единственный эпизод, когда Усик напомнил о своих яростных атаках времен боев с Марко Хуком или Тони Беллью, произошел на последних секундах 7-го раунда. Украинец за счет общего тоннажа ударов потряс Чисору и заставил британца в панике откинуться на канаты, но гонг на перерыв спас Дерека от продления бомбардировки.

Казалось, вот он сигнал. Самое время взвинтить темп и добить подуставшего Чисору, который с каждым раундом все тяжелее поднимался на ноги, чтобы продолжить бой. Но Усик продолжил боксировать строго с акцентом на судейские записки и позволил Чисоре отдышаться перед чемпионскими раундами. Дерек любезно поблагодарил Александра за такую возможность и неслабо потрепал фаворита в эндшпиле боя.

Недостаточная активность Усика вылилась в совсем неубедительный счет судейских записок. Конечно, дважды по 115:113 в пользу украинца не особо отражают то, что происходило на ринге (8-4 или 116:112 выглядят более закономерно), но это звоночек для украинца на будущее – ему нужно больше ударов и больше действий, чтобы в глазах судей перекрывать ту разницу в тоннаже, которая несомненно будет иметь место в боях с каждым из действующих топ-супертяжей.

Бой с Чисорой не показал, за счет чего Усик хочет побить Джошуа и Фьюри

«Хочу стать абсолютным чемпионом. Не только чемпионом мира, а абсолютным».

Усик после безоговорочного доминирования в крузервейте не сбавляет градус амбиций и хочет подчинить себе супертяжелый вес, а это значит, что рано или поздно украинцу придется столкнуться с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

'Not just world champion, Undisputed world champion!' ????????????



That's Oleksandr @Usykaa's message to the heavyweight division after his win over Derek Chisora