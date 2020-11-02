Усик станцевал перед Хирном, Чисорой и Хэем. ВИДЕО

Александр Усик (18-0, 13 КО) в минувшую субботу в Лондоне единогласным решением судей прошел Дерека Чисору (32-10, 23 КО).

На своей странице в Instagram украинец опубликовал видео победного танца, не забыв о главных действующих лицах недавнего представления – самом Чисоре, его менеджере Дэвиде Хэе и промоутере Эдди Хирне.

Этим забавным роликом Александр Усик дал ответ Чисоре – Дерек в своем Instagram до боя публиковал похожие видео.