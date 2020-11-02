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Уайлдер заявил, что Фьюри в реванше подкупил его тренера и мухлевал с перчатками
Экс-чемпион WBC не может смириться с поражением
Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) в начале года нокаутом проиграл Тайсону Фьюри (30-0-1, 22 КО) и расстался с поясом WBC.
Американец ранее заявлял, что причиной его поражения мог быть тяжелый костюм, в котором он выходил на бой. Теперь Уайлдер обвиняет своего бывшего тренера Марка Бреланда и не сомневается в том, что в перчатках Фьюри был какой-то посторонний предмет.
"Фьюри точно подложил туда что-то тяжелое. Что-то размером с яйцо. Поэтому у меня и остались следы на лице. Но этого ему было мало. И он подкупил моего тренера Марка Бреланда, чтобы тот выбросил во время боя полотенце. И это произошло именно в тот момент, когда я возобновился и был готов вернуться в бой. Этот ублюдок даже не предупредил, что собирается остановить поединок
Уверен, что мой тренер подсыпал мне что-то в воду. Я не чувствовал рук и ног", - заявил Уайлдер.
Третий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером должен был состояться 19 декабря, однако стороны не смогли договориться.
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