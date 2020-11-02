Хирн: Джошуа считает, что нокаутирует Усика

Александр Усик (18-0, 13 КО) на прошлой неделе в Лондоне одолел Дерека Чисору (32-10, 23 КО) и защитил статус обязательного претендента на титул WBO, который принадлежит Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Бой Усик – Джошуа должен состояться в первой половине 2021 года, если британец не утратит свои титулы 12 декабря в бою с Кубратом Пулевым.

"Энтони не уверен, что Усик реально победил. У него получился максимально близкий счет. В лучшем случае минимальная победа Александра.

Не исключаю, что теперь в WBO санкционируют бой Джошуа против Усика, ведь украинец – обязательный претендент. Что я могу сказать? Если у нас не получится сделать бой Джошуа против чемпиона WBC Тайсона Фьюри, то мы примем бой с Усиком. А пока что никаких предпосылок к тому, чтобы договориться с командой Тайсона, у нас нет.

Энтони считает, что нокаутирует украинца. Уверен, Фьюри думает точно так же. Повторюсь, приоритет Джошуа – бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. Но если договориться не удастся, то он даст бой Усику", - заявил Эдди Хирн.