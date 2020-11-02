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Лопес в бою с Ломаченко сломал палец на ноге. Американец перенес операцию

Бокс
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Вслед за Василием лег на хирургический стол

Лопес в бою с Ломаченко сломал палец на ноге. Американец перенес операцию
Новина українською

Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в октябре сенсационно единогласным решением судей одолел Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

После боя выяснилось, что украинец дрался с травмированным плечом. Вскоре он перенес операцию.

Теперь же ESPN сообщает, что помощь хирургов понадобилась и Лопесу – во время боя он сломал большой палец на правой ноге. Теофимо уже сделали операцию, а вернуться к тренировкам он сможет через 5-6 недель.

Теофимо Лопес после победы над Василием Ломаченко дал понять украинцу, что не заинтересован в реванше. Со своими ближайшими планами американец еще не определился.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик вылетел из топ-20 рейтинга BoxRec.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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