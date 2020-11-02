Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик: Для меня важнее всего выйти в ринг с Энтони Джошуа и завоевать титул
А после Джошуа - Фьюри
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) рассказал о желаемых соперниках. Он хочет провести следующий бой именно против чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).
"Для меня важнее всего выйти в ринг с Энтони Джошуа и завоевать титул. Я не разрешу Джошуа и Фьюри подраться, чтобы потом встретиться с победителем. Я сначала подерусь с одним, а потом с другим.
Я не расстроился из-за того, что не встретился лицом к лицу с Энтони Джошуа. Из-за каких-то мелочей расстраиваться – себя ненавидеть", – приводит слова Усика Tribuna со ссылкой на ютуб-канал Behind The Gloves.
Популярное сейчас
- Усик вылетел из топ-20 рейтинга BoxRec
- Кто заменит Сидорчука в матче с Барселоной? Забарный назвал игроков
- Усик повторяет путь Ломаченко? Похоже, хэвивейт – не его весовая категория
- Усик - Чисора. Видео обзор боя
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО