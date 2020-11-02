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Усик: Для меня важнее всего выйти в ринг с Энтони Джошуа и завоевать титул

Бокс
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А после Джошуа - Фьюри

Усик: Для меня важнее всего выйти в ринг с Энтони Джошуа и завоевать титул
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) рассказал о желаемых соперниках. Он хочет провести следующий бой именно против чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

"Для меня важнее всего выйти в ринг с Энтони Джошуа и завоевать титул. Я не разрешу Джошуа и Фьюри подраться, чтобы потом встретиться с победителем. Я сначала подерусь с одним, а потом с другим.

Я не расстроился из-за того, что не встретился лицом к лицу с Энтони Джошуа. Из-за каких-то мелочей расстраиваться – себя ненавидеть", – приводит слова Усика Tribuna со ссылкой на ютуб-канал Behind The Gloves.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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Источник:
ua.tribuna

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