Усик: Для меня важнее всего выйти в ринг с Энтони Джошуа и завоевать титул

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) рассказал о желаемых соперниках. Он хочет провести следующий бой именно против чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

"Для меня важнее всего выйти в ринг с Энтони Джошуа и завоевать титул. Я не разрешу Джошуа и Фьюри подраться, чтобы потом встретиться с победителем. Я сначала подерусь с одним, а потом с другим.

Я не расстроился из-за того, что не встретился лицом к лицу с Энтони Джошуа. Из-за каких-то мелочей расстраиваться – себя ненавидеть", – приводит слова Усика Tribuna со ссылкой на ютуб-канал Behind The Gloves.