Следующий бой Беринчик может провести с Тагое

Команды Дениса Беринчика (13-0, 7 КО) и Эммануэля Тагое (31-1, 15 КО) продолжают переговоры о бое за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO.

В комментарии tribuna.com промоутер украинца Александр Красюк, объяснил, почему организация WBO пока не спешит с объявлением поединка.

"Пока ничего не могу сказать. WBO пока не хочет санкционировать поединок за звание обязательного претендента. Этим как раз и занимаемся – ведем переговоры с организацией. Лопеса поднимут до статуса Суперчемпиона и у него будет 18 месяцев на обязательную защиту. Поэтому WBO не хочет мариновать своего претендента полтора года".

В предыдущем бою Беринчик одержал досрочную победу над Виорелом Симеоном (22-4, 9 КО).