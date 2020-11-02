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Следующий бой Беринчик может провести с Тагое
WBO пока не спешит оглашать соперника украинца
Команды Дениса Беринчика (13-0, 7 КО) и Эммануэля Тагое (31-1, 15 КО) продолжают переговоры о бое за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO.
В комментарии tribuna.com промоутер украинца Александр Красюк, объяснил, почему организация WBO пока не спешит с объявлением поединка.
"Пока ничего не могу сказать. WBO пока не хочет санкционировать поединок за звание обязательного претендента. Этим как раз и занимаемся – ведем переговоры с организацией. Лопеса поднимут до статуса Суперчемпиона и у него будет 18 месяцев на обязательную защиту. Поэтому WBO не хочет мариновать своего претендента полтора года".
В предыдущем бою Беринчик одержал досрочную победу над Виорелом Симеоном (22-4, 9 КО).
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