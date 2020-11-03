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Фьюри выбрал соперника на бой 5 декабря
Чемпион WBC проведет первую защиту титула
Промоутер Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Фрэнк Уоррен сообщил, что британец 5 декабря в Лондоне проведет бой с бывшим чемпионом Европы Агитом Кабайелом (20-0, 13 КО), если немец подпишет контракт на бой.
"Мы известили этого парня, Кабайела, что хотим провести с ним бой, и дали ему 24 часа на подписание контракта, или мы пойдём дальше иным путем. У него нет поражений, но есть победа над Дереком Чисорой. Он был чемпионом Европы, присутствует в рейтинге WBC. Ждем от него подписания контракта", - сказал Уоррен.
В команде Фьюри также рассматривали вариант с Карлосом Такамом, однако его кандидатура была отвергнута из-за недостаточных габаритов.
Ожидается, что в 2021 году Тайсон Фьюри проведет сразу два боя против чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.
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