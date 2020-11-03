Второй бой Усика в хэвивейте: когда вопросов больше, чем ответов

Оригинал статьи – Кори Эрдман, BoxingScene

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Дерек Чисора на взвешивание перед боем с Александром Усиком пришел одетым как Джокер. Он был словно гигантской и мускулистой версией антагониста Бэтмена.

Во вселенной Бэтмена Джокер – криминальный вдохновитель, который использует любые уловки и ловушки, чтобы помешать силе своего врага. У Джокера нет настоящей суперсилы – скорее, у него вообще отсутствует моральный компас, и он пойдет на все и даже на большее, чтобы победить Брюса Уэйна.

В субботу вечером Чисора, вероятно, больше вел себя как Бэйн, но в его боксе были элементы, которые характерны для линии поведения Джокера. Бросая вызов правилам бокса и просто избивая Усика, Дерек, похоже, довел бывшего короля крузервейта до предела его физических возможностей, даже если сами по себе карточки судей не подтверждают это.

В своем втором поединке в супертяжелом весе Усик прошел Чисору единогласным решением судей – 117:111 и дважды по 115:113.

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На протяжении длительного отрезка боя Усик всем своим видам показывал, что оказался в некомфортной среде, он будто пытался найти выход из комнаты, по которой его гонял 116-килограммовый соперник. В частности, в первых четырех раундах Чисора неоднократно прижимал Усика к канатам и выбрасывал в сторону украинца настолько размашистые хуки, что их можно сравнить с движением питчера в бейсболе при подаче мяча.

Со временем собственные неистовые атаки и отличная работа Усика на ногах утомили Чисору, и неприятные для украинца моменты случались все реже, но раунд за раундом они все же происходили.

Усик действительно выиграл этот бой – вряд ли в Твиттере вы найдете человека с авторитетным мнением, который по итогам 12 раундов отдаст преимущество Чисоре. Неважно, к какому итогу вы пришли при составлении своих судейских записок – 117:111 или 115:113 – все равно осталось ощущение, что Усик попал во враждебную среду.

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Стилистически Усик и Чисора не могли быть более разными. Усик – обладатель красивого стиля, его движения плавны и безупречны, никто в супертяжелом весе не двигается так, как Александр. Оставленный наедине с тенью на пустом ринге, Усик стал бы завораживающим зрелищем – сценическим танцором, наносящим удары по невидимому сопернику. Даже то, как он описывает свои бои, несет за собой многословие, которого можно ожидать от игровика, а не от панчера.

«Я считаю, что показал хороший бокс. Это был настоящий тест в супертяжелом весе. Чисора – большой и крепкий парень. Это был красивый бокс в хэвивейте. Я люблю бокс», - сказал Усик после боя.

С точки зрения боксерских навыков Усик – один из лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Но какой бы уникальной не была атака Усика, она пересекается с традиционными азами бокса. Особенность же Чисоры заключается в его полном пренебрежении неписанных законов бокса. В стойке он выглядит как тяжелый неуклюжий боец со скрещенными руками, но на практике он наносит удары с необычных углов, он промахивается диким правым оверхэндом и шлепает своего соперника тыльной стороной той же руки, которой он промахнулся, а иногда Чисора даже позволяет себе брать целый раунд для отдышки, прежде чем зарядиться через три минуты.

«Я отдал пару раундов, сто процентов», - сказал Чисора, который чувствовал, что выиграл бой. «Я думаю, что увеличивал темп. Но судьи увидели это иначе. Я просто разочарован».

Главный вопрос, возникающий в связи с этим боем относительно будущих перспектив Усика в супертяжелом весе, заключается в следующем: испытывал ли украинец проблемы в бою с Чисорой из-за габаритов и стиля соперника?

По нынешним меркам, Усик с его 191 сантиметрами роста и 98 кг веса – малогабаритный супертяжеловес. Ему приходилось тяжело в клинчах с Чисорой, порой он чувствовал эту разницу в весе, хотя это и не помешало ему забрать бой. Но габариты Чисоры отличаются от габаритов других топовых представителей дивизиона. Дерек по размерам похож на лайнбекера из американского футбола, в то время как Энтони Джошуа, на бой с которым Усик должен выйти по линии WBO, по структуре больше схож с легким форвардом из НБА.

Стоит задаться вопросом, действительно ли Усику будет комфортней в ринге с кем-то вроде Джошуа, который будет боксировать в более классической манере, чем Чисора. За исключением моментов, когда Энтони потрясал соперников, он редко бросается на амбразуру в стиле Дерека. Джошуа хорош на ближней дистанции, особенно в апперкотах (Владимир Кличко подтвердит), но в его боксе по-прежнему акцент на дальнюю дистанцию, особенно после тактических корректировок, сделанных после сенсационного поражения от Энди Руиса в июне 2019 года.

Пока кто-то находится на привычной дистанции с Усиком, даже при условии превосходства в размахе рук, навыки украинца и, в частности, его работа ног дают ему возможность перебоксировать соперника.

Одно можно сказать наверняка: наблюдение за Усиком, идущим по натянутому канату против лучших супертяжей мира, обещает неотразимое зрелище, как это было в бою с Чисорой.

Усик, скромно оценив свой бокс в бою с Чисорой, исходя из того факта, что он отсутствовал на ринге в течение года, знал, что его выступление в субботу было далеко не безупречным.

«Я поставил себе три балла из десяти», - сказал олимпийский чемпион Лондона.

Фирменная улыбка Усика с щелью между передними зубами и игривый характер вернулись, когда прозвучал последний гонг, но за 36 минут до этого от них не было и следа. Как сказал во время боя комментатор DAZN Ник Холлинг, «это не доставляет удовольствия Усику», что показательно для боксера, который обычно веселится больше, чем кто-либо в этом виде спорта.

Возможно, Александр Усик повеселился бы в ринге больше, если бы ему противостоял менее зловещий злодей, чем Дерек Чисора.