Тайсон проведет бой с бывшим хоккеистом НХЛ?

Как известно, Майк Тайсон в ноябре в выставочном бою встретится с Роем Джонсом-младшим. Для «Железного Майка» этот поединок станет первым с 2005 года.

Теперь же бывший тафгай клубов НХЛ Жорж Ларак в эфире канадской радиостанции 91.9 Sports заявил, что именно он станет следующим соперником Тайсона после его боя с Джонсом. Вероятность проведения поединка экс-хоккеист оценил в 75%.

43-летний Ларак за 12 сезонов в НХЛ суммарно набрал 1126 минут штрафа. Всего за 695 матчей ему удалось забросить 53 шайбы при 100 результативных передачах.

Бой Майк Тайсон – Рой Джонс пройдет 28 ноября, а победитель заберет с собой специальный титул WBC Frontline Battle Belt.