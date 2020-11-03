Экс-тренер Усика: Александр не в состоянии боксировать против Джошуа и Фьюри

Александр Усик (18-0, 13 КО) на прошлой неделе в Лондоне одолел Дерека Чисору (32-10, 23 КО) и защитил статус обязательного претендента на титул WBO, который принадлежит Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Бывший тренер украинца Джеймс Али Башир разочарован выступлением своего экс-подопечного на Уэмбли.

"Он не выглядел самим собой. Те вещи, над которыми мы с ним работали в тренировочных лагерях, ушли. Он отошел от тех вещей. И он страдал в ринге. Да, он не потерпел поражение еще, но он выбрал путь принимать на себя больше ударов. Больше, чем когда-либо ранее. Я отметил это в предыдущем поединке, а этот бой был очень близким, очень.

Многие люди говорили, что он бегал от Чисоры. Он не был ловким, расчетливым, а просто бегал, вместо того, чтобы действительно боксировать.

Я могу сказать одну вещь – он не состоянии боксировать против Джошуа и Фьюри в этом стиле", - сказал Башир.