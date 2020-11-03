Хэй: В жестком бою Джошуа снесет Усика

Александр Усик (18-0, 13 КО) в статусе обязательного претендента на титул WBO теоретически в 2021 году должен провести бой с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), приоритетом которого является Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и его пояс WBC.

"Шансы Усика против Джошуа? Здесь все не так просто. Здесь весь вопрос в том, как Энтони будет боксировать с Александром. Все зависит от того, сумеет ли он использовать в свою пользу преимущество в мощи и антропометрии. Просто Джошуа настолько опережает Усика в мощи, атлетизме и антропометрии...

Если Энтони сумеет навязать жесткий бой, то снесет с ринга этого парня. Причем очень даже легко. Но если ему вдруг захочется покичиться своим любительским боксом, как он это делал против Энди Руиса в Нью-Йорке, то бой может получиться очень тяжелым для него. И на это Усик и будет рассчитывать.

Как по мне, Джошуа стоит перенять тактику Тайсона Фьюри в реванше против Деонтея Уайлдера. То есть использовать преимущество в габаритах и просто переехать соперника", - сказал Дэвид Хэй, менеджер Дерека Чисоры и бывший чемпион мира в двух весовых категориях.