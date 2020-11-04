Бой Кличко с Льюисом признан одним из самых кровавых в истории бокса

Летом 2003 года чемпион WBC и IBO в супертяжелом весе Леннокс Льюис в Лос-Анджелесе техническим нокаутом одолел украинца Виталия Кличко.

Бой был остановлен после шестого раунда из-за серьезного рассечения Кличко над левым глазом. Примечательно, что на экваторе поединка именно украинец имел преимущество на судейских записках.

Бой Кличко и Льюиса попал в список самых кровавых противоборств в истории бокса по версии портала Sportsman.

"Виталий храбро сражался, но ущерб был нанесен, его лицо с течением времени все больше и больше напоминало «кровавые» работы Пикассо. Рефери был вынужден прекратить бой в шестом раунде, «вручив» храброму Кличко технический нокаут", - пишут составители рейтинга.

В список кровавых боев также вошли поединки при участии Майка Тайсона, Эвандера Холифилда, Сонни Листона и Рокки Марчиано.