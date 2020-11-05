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Чисора: У Усика нет никакой мощи

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Британец все еще уверен в своей победы

Чисора: У Усика нет никакой мощи
Новина українською

Александр Усик (18-0, 13 КО) на прошлой неделе в Лондоне единогласным решением судей одолел Дерека Чисору (32-10, 23 КО) и подтвердил статус обязательного претендента на титул WBO.

Чисора в интервью YouTube-каналу IFL TV раскрыл свою тактику на бой и рассказал, чувствовал ли он удары Усика.

"Бой был близким. Считаю, что донес больше ударов, чем Усик.

Я уклонялся от силовых ударов Усика. Кажется, в седьмом раунде он хорошо попал, но если честно, то у него совсем нет никакой мощи.

Мой план состоял в том, чтобы бить по корпусу и замедлить его, но он продолжал двигаться. Я знал, что после 12 раундов судьи не дадут мне победу. Не мог выиграть, если бы не нокаутировал его", - сказал Чисора.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Дерек Чисора заинтересован в третьем бою с Диллианом Уайтом.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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