Чисора: У Усика нет никакой мощи

Александр Усик (18-0, 13 КО) на прошлой неделе в Лондоне единогласным решением судей одолел Дерека Чисору (32-10, 23 КО) и подтвердил статус обязательного претендента на титул WBO.

Чисора в интервью YouTube-каналу IFL TV раскрыл свою тактику на бой и рассказал, чувствовал ли он удары Усика.

"Бой был близким. Считаю, что донес больше ударов, чем Усик.

Я уклонялся от силовых ударов Усика. Кажется, в седьмом раунде он хорошо попал, но если честно, то у него совсем нет никакой мощи.

Мой план состоял в том, чтобы бить по корпусу и замедлить его, но он продолжал двигаться. Я знал, что после 12 раундов судьи не дадут мне победу. Не мог выиграть, если бы не нокаутировал его", - сказал Чисора.