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26 лет назад Форман установил рекорд, о котором мечтает Кличко. ВИДЕО
Легендарное достижение американца
5 ноября 1994 года – особенная дата в истории супертяжелого веса. В этот день Джордж Форман в Лас-Вегасе в 10-м раунде, откровенно проигрывая бой на судейских записках, отправил в глубокий нокаут непобежденного Майкла Мурера и отобрал у американца титулы WBA и IBF. Так Форман в 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира в истории хэвивейта.
До конца карьеры Форман провел еще четыре боя и ушел на пенсию после спорного поражения от Шеннона Бриггса.
Возрастной рекорд Джорджа Форман грезит побить Владимир Кличко. Сейчас украинцу 44 года, а это значит, что теоретически его камбэк на ринг может состояться уже в 2021 году.
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