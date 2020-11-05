26 лет назад Форман установил рекорд, о котором мечтает Кличко. ВИДЕО

5 ноября 1994 года – особенная дата в истории супертяжелого веса. В этот день Джордж Форман в Лас-Вегасе в 10-м раунде, откровенно проигрывая бой на судейских записках, отправил в глубокий нокаут непобежденного Майкла Мурера и отобрал у американца титулы WBA и IBF. Так Форман в 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира в истории хэвивейта.

До конца карьеры Форман провел еще четыре боя и ушел на пенсию после спорного поражения от Шеннона Бриггса.

Возрастной рекорд Джорджа Форман грезит побить Владимир Кличко. Сейчас украинцу 44 года, а это значит, что теоретически его камбэк на ринг может состояться уже в 2021 году.