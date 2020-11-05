Как нужно и как нельзя считать судейские записки в боксе

Оригинал статьи – Джозеф Хирч, Boxing News 24

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Перед боем Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса за все титулы в легком весе большинство предсказывало, что украинец с его опытом и боксерским мастерством легко перебоксирует и измотает молодого выскочку. Меньший контингент фанатов и экспертов делал ставку на Лопеса.

Будучи театром неожиданностей, бокс, естественно, нашел способ, как обмануть ожидания большинства. Лопес победил так, как никто (или, по крайней мере, очень немногие) не предсказывал. На протяжении 12 раундов американец вел размеренный и зрелый бой, никогда в своих действиях не проявлял беспечности или ненасытности, и в результате ловко переиграл гроссмейстера.

После первых нескольких раундов, когда «Матрица» завершил загрузку информации, Ломаченко начал вносить в свой бокс небольшие корректировки, которые обычно сбивают с толку его соперников. Вы знаете, как выглядят их лица: нахмуренные брови, открытый рот (даже если он не дышит) и широко раскрытые глаза, как у оленя, загипнотизированного парой фар при попытке перейти дорогу. Такими в ринге были бывшие жертвы Ломы, например Николас Уолтерс и Роман Мартинес – в первом случае ямаец остался сидеть на стуле в перерыве между раундами, а второй бой Ломаченко завершил, пожалуй, самым ярким нокаутом в своей карьере.

И хотя Лопес несколько раз выглядел сбитым с толку, когда Ломаченко забрасывал его своими комбинациями, Теофимо никогда не паниковал, не путался в своих действиях и не расстраивался в случае неудачи. Когда он пропускал много ударов, то просто выходил из зоны поражения, финтил и усиливал удары, чтобы ослабить давление со стороны одного из лучших боксеров мира.

Не менее важно то, что Лопес своевременно использовал хуки, чтобы дать Ломе прочувствовать свою силу и отговорить его от лобовой атаки. И, полагаясь на древнейший из основополагающих принципов бокса, в случае сомнений он переходил на джеб.

Итоговые судейские записки были следующими: рефери Тим Читхэм дал Лопесу 116-112, законный окончательный результат, в котором я не могу найти никаких недостатков. Обычно он хорошо справляется с работой, несмотря на то, что в имени этого парня зашифровано слово «обманщик» (cheat). Джули Ледерман, дочь короля бокса Гарольда Ледермана, насчитала в пользу Лопеса вопиющие 119-109. Стив Вайсфельд отдал победу Лопесу со счетом 116-112. Бывший чемпион мира и выдающийся боксер Андре Уорд в своих неофициальных судейских записках насчитал ничью 114-114. Это означает, что даже если бы он был официальным судьей, победа все равно досталась бы Теофимо. Конечно, это было бы уже не единогласное решение, но победа есть победа, и эта победа сделала Лопеса новым абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Теофимо – очень молодой чемпион мира, единственный и бесспорный. Вероятно, он только начинает расцветать и может легко подняться в полусредний вес и начать объединение титулов там, или после замахнуться на чемпионство в еще в одном дивизионе. Можно с уверенностью сказать, что мир у его ног, и что скоро ему, возможно, придется найти в своем доме побольше места для новых трофеев.

Возвращаясь к официальным результатам боя, чем объясняется большой разброс в судейских записках мадам Ледерман и месье Уорда? Если мы должны оценивать бой по всем четырем параметрам, то как один судья считает бой односторонним, а другой (пусть и неофициальный) ставит ничью? Ответ заключается в том, что даже имея на руках официальную статистику ударов, нет двух людей, которые одинаково видят один и тот же бой. К тому же нельзя полностью исключить предвзятость.

Не мое дело и не мое желание плохо говорить о семье Ледерман. Гарольд был джентльменом и большим подарком для бокса, но он и его дочь (возможно, из-за какой-то унаследованной черты) придают большее значение мощным ударам и агрессии относительно других оценочных параметров. При таком подходе у определенно взятого боксера при судействе Ледерман минимальные шансы не только на победу, но даже на ничью. Давайте считать: поскольку два параметра, которые доминируют у Ледерман при составлении судейских записок, связаны между собой (эффективная агрессия и чистые попадания), то четыре основных фактора оценки боя объединяются в три. Кто-то вроде Андре Уорда с его высоким боксерским IQ и более точечным взглядом на бокс одновременно оценивает все четыре параметра, а поскольку четыре – четное число, то у вас больше шансов увидеть равные раунды от Андре Уорда, чем от Джули Ледерман.

Мой окончательный результат боя Ломаченко – Лопес – 116:113 в пользу Теофимо. Американец вел бой и вынудил Ломаченко драться по его правилам, он был агрессором в дополнение к большему количеству точных и сильных ударов даже в тех раундах, когда Ломаченко демонстрировал свои защитные навыки. В моих записках было несколько ничейных раундов.

У Ломаченко есть сверхъестественная способность вгибать свою грудь и живот, когда он отступает на задней ноге – это позволяет украинцу редко пропускать удары по корпусу, даже когда он, как кажется, находится в пределах досягаемости. И хотя Лома также обычно является экспертом в уходе из клинчей, в бою с Лопесом он обнаружил, что Теофимо за счет грубой физической силы не дает ему идти своим путем.

Но даже при более сбалансированном подходе к выставлению оценок эксперты иногда становятся жертвами редукционистских систем судейства, которые объединяют четыре необходимых параметра в один. Макс Келлерман – знаток чисел и суперфанат, но, несмотря на это, он говорит, что его окончательная оценка боя – это спросить себя в конце раунда: «Кем бы ты предпочел быть?»

Хороший ли это способ для оценки боя? При всем уважении к Максу, но нет. Почему нет? Возьмем, к примеру, реванш Майка Тайсона с Эвандером Холифилдом, в котором «Железный Майк» откусил сопернику кусочек уха. Хотели бы вы быть Эвандером Холифилдом в победном раунде? Иногда победитель получает в ринге больший урон, чем проигравший. Порой они «оставляют все на ринге» в буквальном смысле этого слова и никогда не становятся прежними после таких боев. Даже в случае победы.

Если вы спросите рядового фаната, как судить бой, то он, скорее всего, даст вам очевидный ответ: смотрите глазами. В некоторой степени это правда, но как порой рев толпы обманывает, так и глаза. Судьи склонны смотреть на кровь. Боец, наделенный хорошим джебом, но при этом имеющий хрупкую кожу, мог бы мудро боксировать в течение двенадцати раундов, но если его лицо покрыто кровавой маской, а на лбу опухшая гематома, то это повлияет на судей.

Вспомните столкновение титанов, которое в 2003 году произошло в бою между Ленноксом Льюисом и Виталием Кличко. Украинец был аутсайдером четыре к одному, но все же на старте боя лидировал на картах судей. Он выглядел тем, кто способен совершить апсет и стать новым чемпионом мира, но рассечение, которое открылось над его глазом в третьем раунде привело к остановке боя после шестого раунда. После остановки боя между телекомментатором HBO Ларри Мерчантом и Льюисом произошел несколько нервный диалог. «Был ли этот бой конкурентным?» - спросил Ларри. Льюис отклонил вопрос как риторический и не требующий ответа. «Да, конечно. Здесь была конкуренция. Вот почему он был здесь». Когда Ларри сказал Льюису, что он проигрывал на судейских картам, Леннокс попытался отобрать у него микрофон. «Посмотрите на состояние лица Кличко», - сказал Льюис, указывая на истекающего кровью украинца.

Бойцу, чье тело пронизывает адреналин, можно простить оценку боя по крови, а не по четырем главным факторам. У судей нет профессионального права на такие отговорки.

Кроме того, существует естественная тенденция оценивать последние тридцать секунд боя с большим весом, чем предыдущие две с половиной минуты. Шугар Рэй Леонард был особенно хорош в этом. Он был не только искусным боксером с сердцем чемпиона, но и сообразительным политиком на ринге, который знал, как привлекать внимание судей с помощью ярких ударов и яркой работы ног. Он работал с судьями, как искусный адвокат, который во время суда массирует умы двенадцать присяжных.

Все мы подвержены этим тонким формам убеждения и предубеждений, и, вероятно, многим другим, о которых я забыл. И это еще без учета явной некомпетентности или откровенной коррупции. В качестве примера можно привести необъяснимые судейские записки Аделаиды Берд, которая в первом мегафайте между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным насчитала 118:110 в пользу мексиканца – вопиющая ошибка, которая могла стоить Головкину десятки миллионов долларов.

Еще сложнее объяснить, почему кто-то вроде Берд продолжает работать. У любого может быть плохая ночь, но повторяющиеся ошибки следует наказывать отстранением от судейства, а не получением новых боев.

Кумовство – еще одна проблема бокса. Не называя имен, достаточно сказать, что людям, у которых есть друзья и родственники на ключевых постах в спортивных комиссиях или руководящих органах, как правило, легче приукрашивать или игнорировать их ошибки.

Возможно, боксу нужно больше бывших бойцов с высоким боксерским IQ, сидящих у ринга в качестве судей, а не комментаторов. Андре Уорд вряд ли откажется от своего нынешнего выступления на ESPN, но Пол Малиньяджи, недавно покинувший Showtime, мог бы стать чертовски сильным судьей. Он определенно знает достаточно о боксе и о том, как его неоднократно обворовали некомпетентные судьи.