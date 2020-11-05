Чисора: Фьюри и Джошуа съедят Усика

Александр Усик (18-0, 13 КО) на прошлой неделе в Лондоне единогласным решением судей одолел Дерека Чисору (32-10, 23 КО) и подтвердил статус обязательного претендента на титул WBO.

В интервью YouTube-каналу IFL TV Чисора заявил, что Усик не потянет нынешних чемпионов супертяжелого веса – Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

"Они ему не по зубам, они съедят его. У Усика нет мощи, он много бегает. Он не сможет подобраться к двухметровому парню с хорошими навыками бокса.

Стиль Усика не создан для супертяжелого веса. Ему будет тяжело здесь", - заявил Чисора.

Александр Усик в первой половине 2021 года может провести бой с Энтони Джошуа, если промоутер британца Эдди Хирн не договорится с Тайсоном Фьюри об объединительном поединке.