The Ring не включил Усика в топ-10 лучших супертяжей мира

Александр Усик (18-0, 13 КО) на прошлой неделе в Лондоне единогласным решением судей одолел Дерека Чисору (32-10, 23 КО) и подтвердил статус обязательного претендента на титул WBO.

Редакция журнала The Ring оставила за Усиком четвертую позицию в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, но не включила Александра в топ-10 лучших бойцов супертяжелого веса.

"Если бы Усик остановил Чисору более убедительно…Бой был намного более конкурентным, чем я ожидал. Я все еще думаю, что он добьется успеха в супертяжелом весе, но сейчас он занимает 11-15 место", - говорит один из авторов The Ring Том Грэй.

Вероятно, Александр Усик войдет в топ-10, если 12 декабря чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа пройдет претендента Кубрата Пулева.

Топ-10 лучших боксеров супертяжелого веса по версии журнала The Ring