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Рафаэль Надаль: 10 сумасшедших камбэков на турнирах АТР. ВИДЕО

Бокс
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У испанца всегда был железный характер

Рафаэль Надаль: 10 сумасшедших камбэков на турнирах АТР. ВИДЕО
Новина українською

Рафаэль Надаль накануне во втором раунде Мастерса в Париже обыграл Фелисиано Лопеса и стал четвертым теннисистом в истории с 1000 победами на уровне АТР-тура. Чем не повод вспомнить самые яркие камбэки в исполнении 20-кратного победителя турниров Большого шлема?

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В статье: теннис Рафаэль Надаль
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