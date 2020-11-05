Рафаэль Надаль: 10 сумасшедших камбэков на турнирах АТР. ВИДЕО

Рафаэль Надаль накануне во втором раунде Мастерса в Париже обыграл Фелисиано Лопеса и стал четвертым теннисистом в истории с 1000 победами на уровне АТР-тура. Чем не повод вспомнить самые яркие камбэки в исполнении 20-кратного победителя турниров Большого шлема?