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Рафаэль Надаль: 10 сумасшедших камбэков на турнирах АТР. ВИДЕО
У испанца всегда был железный характер
Рафаэль Надаль накануне во втором раунде Мастерса в Париже обыграл Фелисиано Лопеса и стал четвертым теннисистом в истории с 1000 победами на уровне АТР-тура. Чем не повод вспомнить самые яркие камбэки в исполнении 20-кратного победителя турниров Большого шлема?
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