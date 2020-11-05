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Джонс на бой с Тайсоном может выйти под флагом России
Кажется, мы знаем, на чьей стороне будут симпатии украинцев
Майк Тайсон и Рой Джонс 28 ноября проведут 8-раундовый выставочный бой. С учетом возраста двух легенд, раунды в бою будут длиться не стандартные 3 минуты, а 2.
Хотя изначально предполагалось, что поединок пройдет без объявления победителя, на кону в бою Тайсона и Джонса будет стоять титул WBC Frontline Battle Belt.
Джонс, который ранее принял гражданство России, не исключил, что может выйти на поединок с Тайсоном под триколором.
"Такой бой можно было бы анонсировать, как «Черный русский» против Майка Тайсона. Майк много лет не боксировал, но он хорошо помнит, что в свое время был лучшим боксером в мире.
Чем может закончиться бой? Лучший боец в истории бокса останется стоять на ногах. Уверен, что Майк будет искать возможность закончить все нокаутом. Я же буду стараться избегать ударов соперника и искать шанс нанести ему пару своих, прицельных, которые завершат этот бой досрочно", - сказал Джонс.
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