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Джонс на бой с Тайсоном может выйти под флагом России

Бокс
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Кажется, мы знаем, на чьей стороне будут симпатии украинцев

Джонс на бой с Тайсоном может выйти под флагом России
Новина українською

Майк Тайсон и Рой Джонс 28 ноября проведут 8-раундовый выставочный бой. С учетом возраста двух легенд, раунды в бою будут длиться не стандартные 3 минуты, а 2.

Хотя изначально предполагалось, что поединок пройдет без объявления победителя, на кону в бою Тайсона и Джонса будет стоять титул WBC Frontline Battle Belt.

Джонс, который ранее принял гражданство России, не исключил, что может выйти на поединок с Тайсоном под триколором.

"Такой бой можно было бы анонсировать, как «Черный русский» против Майка Тайсона. Майк много лет не боксировал, но он хорошо помнит, что в свое время был лучшим боксером в мире.

Чем может закончиться бой? Лучший боец в истории бокса останется стоять на ногах. Уверен, что Майк будет искать возможность закончить все нокаутом. Я же буду стараться избегать ударов соперника и искать шанс нанести ему пару своих, прицельных, которые завершат этот бой досрочно", - сказал Джонс.

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В статье: Майк Тайсон Рой Джонс
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Источник:
Xsport.ua

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