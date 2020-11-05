Бывший тренер Тайсона Фьюри: Считаю, что Усик сможет справиться с элитными супертяжами

Дядя и бывший тренер Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Питер Фьюри оценил выступление Александра Усика (18-0, 12 КО) в бою против Дерека Чисоры (32-10, 23 КО). Его слова приводит Boxing Social:

"Думаю, что это было хорошо, я не увидел никаких проблем. Он сделал то, что мог. Думаю, он мог идти вперед, он почти не выбрасывал сильных ударов. Он мог добить Дерека в средних раундах, но прозвучал гонг. Если бы он надавил на педаль газа, то это была бы другая история. Но он не мог. Парни не были в ринге год.

Ну и Дерек в этот вечер дал бы бой каждому. У него был хороший лагерь хорошая команда. Хэй знает бокс вдоль и поперек. Чисора должен быть доволен своим выступлением. Хоть он и проиграл, но победил. Он был в ринге с очень хорошим соперником. Дерек показал намного лучшую работу ног, чем обычно, его кондиции были лучше, его ударная вариативность.

Считаю ли я, что Усик может справиться с элитными супертяжами? Да. Никто не проходит чисто бои в супертяжелом весе. Это касается не только Усика, а и всех остальных. Мы видели много шокирующих результатов, не можно оценивать никого по одному бою. Усик уже часть супертяжелого веса, он может дать бой любому. Да, вы можете сказать, что размеры играют значение. Но они не влияют на твой уровень. Он достиг своей цели. Он не переживает по тому поводу, что не впечатлил людей. У него есть удар, не переживайте по этому поводу".