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5 случаев в боксе, когда Давид бил Голиафа. ВИДЕО
Габариты не всегда решают
Считается, что большой хороший боксер всегда побьет маленького хорошего боксера. Майк Тайсон, Дэвид Хэй, Мэнни Пакьяо и Василий Ломаченко готовы опровергнуть это.
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