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Арум: Верю, что Фьюри побьет Джошуа за 2-3 раунда
Мысли босса Top Rank
Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в 2021 году могут определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Боб Арум готов включить в сделку опцию реванша, но промоутер-ветеран считает, что во втором поединке не будет смысла.
"Я против реваншей. Я действительно верю, что Фьюри побьет Джошуа за 2-3 раунда. И кто тогда захочет увидеть реванш? Но если Хирн будет настаивать на включении такого пункта, то мы согласимся с этим", - цитирует Арума BoxingScene.
Энтони Джошуа 12 декабря проведет бой с обязательным претендентом IBF Кубратом Пулевым. Тайсон Фьюри 5 декабря впервые будет защищать титул WBC, а его соперником, вероятней всего, станет немец Агит Кабайел.
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