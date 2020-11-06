Промоутер Дюбуа обещает легко организовать бой с Усиком

Даниэль Дюбуа (15-0, 14 KO) в рейтинге WBO идет сразу позади обязательного претендента из Украины Александра Усика (18-0, 13 КО), который на прошлой неделе в Лондоне единогласным решением судей прошел Дерека Чисору (32-10, 23 КО).

"Дюбуа сейчас занимает второе место в рейтинге WBO, а Усик является обязательным претендентом на бой с Энтони Джошуа, но он говорит об освобождении титула, а не о бое с Усиком.

Если так, то Дюбуа будет драться с Усиком, если 28 ноября победит Джо Джойса. Я организую этот бой в мгновение ока.

Усик? Я не думаю, что в супертяжелом весе он будет вести дела на топ-уровне", - заявил промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен в комментарии Talk Sport.