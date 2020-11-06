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Российский промоутер поставил Поветкина в один ряд с Али и Федерером
Владимир Хрюнов перегрелся?
Временный чемпион WBC Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) в ноябре должен был провести реванш с Диллианом Уайтом (27-2, 18 КО), однако бой был отложен до января 2021 года из-за положительного теста россиянина на коронавирус.
"Александр Поветкин – уже большое имя в мировом спорте. Он стоит в одном ряду с Мухаммедом Али, Усэйном Болтом, Роджером Федерером", - говорит российский промоутер Владимир Хрюнов.
По словам Хрюнова, Поветкину стать королем супертяжелого веса помешали «темные силы».
"Когда Поветкин был на пике, он мог выиграть у Уайлдера, Фьюри и Джошуа в один день. Поэтому против него и развязали кампанию якобы о допинге".
Александр Поветкин дважды проигрывал на профи-ринге – Владимиру Кличко и Энтони Джошуа.
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