Усик и Джошуа обменялись репликами на Уэмбли. ВИДЕО

Александр Усик (18-0, 13 КО) на прошлой неделе в Лондоне единогласным решением судей одолел Дерека Чисору (32-10, 23 КО) и подтвердил статус обязательного претендента на титул WBO.

За боем Усика и Чисоры вживую наблюдал чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

После боя Усик обратился к Джошуа, а британец в ответ спародировал его трэш-ток в адрес Чисоры.