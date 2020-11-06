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Усик и Джошуа обменялись репликами на Уэмбли. ВИДЕО

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Усик и Джошуа обменялись репликами на Уэмбли. ВИДЕО
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Александр Усик (18-0, 13 КО) на прошлой неделе в Лондоне единогласным решением судей одолел Дерека Чисору (32-10, 23 КО) и подтвердил статус обязательного претендента на титул WBO.

За боем Усика и Чисоры вживую наблюдал чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

После боя Усик обратился к Джошуа, а британец в ответ спародировал его трэш-ток в адрес Чисоры.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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