Арум: Джошуа уязвим, а Пулев – силен

Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) может внести сумятицу в супертяжелый вес, если 12 декабря побьет чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Промоутер болгарина Боб Арум считает, что именно это и произойдет.

"Джошуа был нокаутирован Энди Руисом, который не является панчером и никогда им не был. Я знаю это, поскольку тридцать с лишним поединков он провел в нашей компании. У него быстрые руки, он неплохой супертяж, но не панчер. И при этом он уничтожил Джошуа, нокаутировал его.

Что случилось в их втором поединке? Джошуа бегал по рингу, а Руис так много праздновал победу, настолько разжирел, что не мог его поймать. Вот и все. В общем, я считаю, что Джошуа по-прежнему уязвим, а Пулев – реально крепкий и сильный супертяж", - сказал Арум.

Также Арум подтвердил, что в случае победы Пулев будет обязан дать Джошуа незамедлительный реванш.