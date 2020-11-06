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Де ла Хойя: Теофимо Лопес подтвердил, что хороший большой боксер победит хорошего маленького
Оскар похвалил Теофимо
Экс-чемпион мира и промоутер Оскар Де Ла Хойя сделал прогноз на предстоящий выставочный поединок легенд Майка Тайсона и Роя Джонса, который должен состояться 28 ноября.
В пример мексиканец поставил недавний бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Теофимо Лопесом (16-0, 13 КО) и Василием Ломаченко (14-2, 10 КО). Слова Оскара приводит Boxing Scene.
"Теофимо Лопес недавно подтвердил, что хороший большой боксер победит хорошего маленького. Так всегда бывает, так что я вынужден поставить на Тайсона. Но если Джонс выкинет что-нибудь этакое, как он делал всегда, то я не удивлюсь».
Рой Джонс ранее назвал истинную причину переноса боя с 12 сентября.
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