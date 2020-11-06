Сауль Альварес расторг контракт с Golden Boy

Тренер и менеджер чемпиона мира в четырех весовых категориях Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) Эдди Рейносо заявил, что с 6 ноября мексиканец стал свободным агентом.

О прекращении сотрудничества с промоутерской компанией Оскара Де Ла Хойи Golden Boy наставник сообщил в интервью Boxing Scene. В ближайшее время будет объявлена дата следующего боя Канело. Альварес не появлялся в ринге уже почти год, с тех пор как завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом дивизионе.

"Как менеджер и тренер Сауля Альвареса, я позволил себе обратиться к боксерскому сообществу и ко всем нашим фанатам, чтобы сообщить, что начиная с сегодняшнего дня, 6 ноября, Канело стал свободным агентом, и мы готовы продолжать его карьеру на профессиональном ринге.

Все это время мы тяжело и ответственно работали в зале, сохраняя дисциплину, чтобы быть в хорошей физической форме и выйти на бой, который обязательно состоится в этом году.

Совсем скоро мы объявим дату, соперника и место проведения поединка. Мы вернемся сильнее, чем когда-либо, чтобы продолжать расти, и доказывать, что мексиканский бокс – лучший в мире".