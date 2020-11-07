Энтони Джошуа о бое за титул WBC: У тебя тяжелая ночь, ты опять возвращаешься и совершенствуешься

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) рассказал, что имеет большое желание драться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за титул WBC в королевском дивизионе . Его слова цитирует SkySports:

"Это всегда было моим желанием. Не только WBC, но и участие в самых сложных испытаниях, которые может предложить супертяжелый вес.

Это единственный способ стать лучше, верно? У тебя тяжелая ночь, ты опять возвращаешься и совершенствуешься, выиграешь ты или проиграешь.

Сражаться за пояс WBC было бы честью для меня. Это престижный титул, и я хочу его достать. Когда придет время, возможность представится" - сказал он.