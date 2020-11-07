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WBC придумали пояс для Тайсона и Джонса, вы будете удивлены
Подошли с фантазией
Всемирный боксерский совет (WBC) выставит на кон поединка Майк Тайсон - Рой Джонс титул чемпиона мира по версии WBC Black Lives Matter. Об этом сообщает BoxingScene.
Black Lives Matter - международное антирасистское движение активистов, которое называет своей целью борьбу против насилия темнокожего населения. Занимается организацией акций протеста, демонстраций против полицейского насилия и расовой дискриминации в правовой системе США.
Напомним, что поединок Тайсон - Джонс должен состояться 28 ноября во Лос-Анджелесе (США).
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