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WBC придумали пояс для Тайсона и Джонса, вы будете удивлены

Бокс
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Подошли с фантазией

WBC придумали пояс для Тайсона и Джонса, вы будете удивлены
UA-Футбол
Новина українською

Всемирный боксерский совет (WBC) выставит на кон поединка Майк Тайсон - Рой Джонс титул чемпиона мира по версии WBC Black Lives Matter. Об этом сообщает BoxingScene.

Black Lives Matter - международное антирасистское движение активистов, которое называет своей целью борьбу против насилия темнокожего населения. Занимается организацией акций протеста, демонстраций против полицейского насилия и расовой дискриминации в правовой системе США.

Напомним, что поединок Тайсон - Джонс должен состояться 28 ноября во Лос-Анджелесе (США).

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В статье: Майк Тайсон Рой Джонс
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