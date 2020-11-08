Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Девин Хэйни единогласным решением судей победил Гамбоа и защитил титул WBC
Бой получился не очень ярким
Американский боксер, чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хэйни (25-0, 15 КО) в Голливуде (Флорида, США) победил претендента на титул, экс-чемпиона Юриоркиса Гамбоа (30-4, 18 КО).
Бой прошел всю отведенную дистанцию, рефери единогласным решением судей отдали победу Хейни (118-109; 120-107; 120-107).
Если говорить о самом бое, то он получился не слишком ярким. Девин постоянно действовал на отходах, работая джебом, на обострение почти не шел, его соперник из-за заметно меньших габаритов навязать конкурентный бокс не мог, хотя несколько хороших атак в середине поединка прошло и от Гамбоа. Однако все же активнее выглядел именно чемпион. Поэтому у судей вопросов о победителе боя не было.
Популярное сейчас
- Зубов: Луческу может бросить в бой Русина
- Динамо vs Шахтер: последние новости, кто фаворит, прогноз на матч. ВИДЕО анализ накануне игры
- АПЛ. Вест Хэм на последних минутах дожимает Фулхэм
- Усик и Джошуа обменялись репликами на Уэмбли. ВИДЕО
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО