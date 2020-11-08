Девин Хэйни единогласным решением судей победил Гамбоа и защитил титул WBC

Американский боксер, чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хэйни (25-0, 15 КО) в Голливуде (Флорида, США) победил претендента на титул, экс-чемпиона Юриоркиса Гамбоа (30-4, 18 КО).

Бой прошел всю отведенную дистанцию, рефери единогласным решением судей отдали победу Хейни (118-109; 120-107; 120-107).

Если говорить о самом бое, то он получился не слишком ярким. Девин постоянно действовал на отходах, работая джебом, на обострение почти не шел, его соперник из-за заметно меньших габаритов навязать конкурентный бокс не мог, хотя несколько хороших атак в середине поединка прошло и от Гамбоа. Однако все же активнее выглядел именно чемпион. Поэтому у судей вопросов о победителе боя не было.