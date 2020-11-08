Хэйни: Хочу больших боев, у Теофимо Лопеса все пояса, это главный поединок

Чемпиона мира в легком весе по версии WBC Дэвин Хейни (25-0, 15 КО) после победы над Юриоркисом Гамбоа (30-4, 18 КО) рассказал о своих планах на будущее. Его слова цитирует The Ring:

"Выходя на этот бой, я знал, что он много будет меня удерживать. Я наносил ему мощные удары, но когда Гамбоа был поражен, он начинал хватать меня. Просто он ветеран, который знает, как выживать. Гамбоа провел большое количество крупных сражений.

Я хочу больших боев. Я хочу устроить эти большие бои. Поединок с Гамбоа был очередной ступенькой, но я здесь ради больших боев. Теофимо Лопес - боксер, которому принадлежат другие пояса, так что это главный поединок, который я хочу устроить" - сказал он.