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Дэвид Хэй: В конце седьмого раунда у Усика не было оружия, чтобы добить Чисору

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Комментарий промоутера

Дэвид Хэй: В конце седьмого раунда у Усика не было оружия, чтобы добить Чисору
UA-Футбол
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Промоутер британского супертяжеловеса Дерека Чисоры (32-10, 23 КО) Дэвид Хэй рассказал, почему, по его мнению украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) не смог добить его подопечного. Слова специалиста цитирует FightNews:

"Мы работали над тем, чтобы давить на Усика в каждом раунде, поскольку нам это было необходимо. Усик медленно начинает. Ему нравится посвящать стартовые раунды читанию соперника. Мы хотели с первого раунда задать намного выше темп, чем любой из предыдущих оппонентов Усика. Поэтому позже в бою у него не было оружия. Это сработало очень хорошо.

Когда Усик сильно потряс Дерека в концовке седьмого раунда, у него не было оружия, чтобы его остановить. Почему? Потому что в стартовых раундах он использовал много энергии, чтобы выжить. Усик пропускал тяжелые удары по корпусу. В отличие от боев в крузервейте, где Усик расчехляет свое оружие, здесь он не смог этого сделать, потому что Дерек применил свой природный вес и вымотал его" - сказал он.

Напомним, что ранее Питер Фьюри рассказал о будущем Усика в супертяжах.

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В статье: Александр Усик Дэвид Хэй Дерек Чисора
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