Дэвид Хэй: В конце седьмого раунда у Усика не было оружия, чтобы добить Чисору

Промоутер британского супертяжеловеса Дерека Чисоры (32-10, 23 КО) Дэвид Хэй рассказал, почему, по его мнению украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) не смог добить его подопечного. Слова специалиста цитирует FightNews:

"Мы работали над тем, чтобы давить на Усика в каждом раунде, поскольку нам это было необходимо. Усик медленно начинает. Ему нравится посвящать стартовые раунды читанию соперника. Мы хотели с первого раунда задать намного выше темп, чем любой из предыдущих оппонентов Усика. Поэтому позже в бою у него не было оружия. Это сработало очень хорошо.

Когда Усик сильно потряс Дерека в концовке седьмого раунда, у него не было оружия, чтобы его остановить. Почему? Потому что в стартовых раундах он использовал много энергии, чтобы выжить. Усик пропускал тяжелые удары по корпусу. В отличие от боев в крузервейте, где Усик расчехляет свое оружие, здесь он не смог этого сделать, потому что Дерек применил свой природный вес и вымотал его" - сказал он.