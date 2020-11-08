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Энтони Джошуа принял участие в кулинарной передачи. Фото
Британец в роли повара
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) принял участие в телевизионном кулинарном шоу. Соответствующее фото британец разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Питер Фьюри
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