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Энтони Джошуа принял участие в кулинарной передачи. Фото

Бокс
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Британец в роли повара

Энтони Джошуа принял участие в кулинарной передачи. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) принял участие в телевизионном кулинарном шоу. Соответствующее фото британец разместил на своей официальной странице в Instagram.

Энтони Джошуа принял участие в кулинарной передачи. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Питер Фьюри рассказал о будущем Александра Усика.

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В статье: Энтони Джошуа
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