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Чемпион мира в легком весе: Ломаченко - все еще великое имя в боксе, бой с ним хорошо продастся

Бокс
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Чемпион мира в легком весе: Ломаченко - все еще великое имя в боксе, бой с ним хорошо продастся
UA-Футбол
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Чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хэйни (25-0, 15 КО) после победы над Юриоркисом Гамбоа (30-4, 18 КО) рассказал, что не исключает возможности боя против Василия Ломаченко (14-2, 10 КО). Его слова цитирует Behind the Gloves:

"Конечно, бой с Ломаченко хорошо продастся, это 100 процентов. Он по-прежнему претендент на титул, большое имя в легком весе. Мне неизвестно, планирует ли Ломаченко спуститься вниз и вообще что он будет делать. Я знаю, что у него была операция на плече.

На данный момент боец ​​со всеми титулами - это Теофимо Лопес. И я хочу, чтобы наш бой состоялся" - сказал он.

Напомним, что ранее Энтони Джошуа принял участие в кулинарном шоу.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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