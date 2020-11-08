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Чемпион мира в легком весе: Ломаченко - все еще великое имя в боксе, бой с ним хорошо продастся
Комментарий чемпиона
Чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хэйни (25-0, 15 КО) после
"Конечно, бой с Ломаченко хорошо продастся, это 100 процентов. Он по-прежнему претендент на титул, большое имя в легком весе. Мне неизвестно, планирует ли Ломаченко спуститься вниз и вообще что он будет делать. Я знаю, что у него была операция на плече.
На данный момент боец со всеми титулами - это Теофимо Лопес. И я хочу, чтобы наш бой состоялся" - сказал он.
Напомним, что ранее Энтони Джошуа
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