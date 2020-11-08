Тедди Атлас: Усик не позволил своим рукам достаточно разгуляться

Американский эксперт, тренер Тедди Атлас прокомментировал поединок Усик - Чисора и рассказал, чего именно не хватало украинцу в бою. Его слова цитирует FightNews:

"Усик не позволил своим рукам достаточно разгуляться. Возможно, он не был готов ментально. Это только второй его бой в супертяжелых водах. Вероятно, он был недостаточно уверен в том, что может сделать это с большим, сильным, опытным и агрессивным соперником, и знал, что ему нужно пройти 12 раундов.

Может быть, что-то происходило в его голове. На таком уровне в человеческих головах всегда что-то происходит. Возможно, он думал: "Мне нужно сохранить силы. Я должен действовать более осторожно".

Но правда в том, что когда ты слишком осторожен, почтительный, осмотрителен, называйте как хотите, это опасно, поскольку ты позволяешь оппоненту подбираться ближе" - сказал он.