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Сиренко проведет бой за титул WBC Asia

Бокс
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Перспективный украинец узнал подробности следующего боя

Сиренко проведет бой за титул WBC Asia
Новина українською

Промоутерская компания ULions Boxing Promotion в Facebook объявила, что в декабре в Киеве Владислав Сиренко (14-0, 13 КО) в бою с Константином Довбыщенко (7-1-8, 4 КО) поспорит за вакантный титул WBC Asia в супертяжелом весе.

Для Сиренко бой с Довбыщенко станет вторым в 2020 году. В августе подопечный Джеймса Али Башира техническим нокаутом прошел Павла Кроленко.

Владислав Сиренко в независимом компьютерном рейтинге BoxRec среди боксеров супертяжелого веса занимает 71-е место.

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В статье: Владислав Сиренко Бокс
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