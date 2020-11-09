Сиренко проведет бой за титул WBC Asia

Промоутерская компания ULions Boxing Promotion в Facebook объявила, что в декабре в Киеве Владислав Сиренко (14-0, 13 КО) в бою с Константином Довбыщенко (7-1-8, 4 КО) поспорит за вакантный титул WBC Asia в супертяжелом весе.

Для Сиренко бой с Довбыщенко станет вторым в 2020 году. В августе подопечный Джеймса Али Башира техническим нокаутом прошел Павла Кроленко.

Владислав Сиренко в независимом компьютерном рейтинге BoxRec среди боксеров супертяжелого веса занимает 71-е место.