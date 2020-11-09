24 года назад Холифилд техническим нокаутом остановил Тайсона. ВИДЕО

Ровно 24 года назад Эвандер Холифилд в Лас-Вегасе техническим нокаутом в 11-м раунде сенсационно сокрушил Майка Тайсона и стал новым чемпионом WBA в супертяжелом весе.

Холифилд в концовке 10-го раунда серией мощных ударов едва ли не сбил Тайсона с ног. Майк не успел восстановиться за минутный перерыв и снова оказался под градом ударов – судья в ринге поспешил остановить одностороннее избиение фаворита.

Показательно, что после 10 раундов Тайсон без шансов проигрывал Холифилду на судейских записках и мог выиграть только в случае нокаута.

В реванше в 1997-м Майк Тайсон в третьем раунде откусил Эвандеру Холифилду кусок уха и проиграл дисквалификацией.