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Альварес проведет бой с американцем Плантом
Канело определился с соперником
Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) в первом бою после ухода от DAZN и Golden Boy Promotions вернется на ринг 19 декабря, а его соперником станет чемпион IBF во втором среднем весе Калеб Плант (20-0, 12 КО).
Бой Альварес – Плант уже внесен в базу данных BoxRec. Поединок получил максимальные пять звезд.
Альварес мог подраться с Каллумом Смитом или Билли Джо Сондерсом, но из-за разрыва отношений с предыдущим промоутером до подписания контракта с одним из британцев дело так и не дошло.
Сауль Альварес в последнем бою осенью 2019 года нокаутировал Сергея Ковалева и стал чемпионом WBO в полутяжелом весе.
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