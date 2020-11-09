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Альварес проведет бой с американцем Плантом

Бокс
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Канело определился с соперником

Альварес проведет бой с американцем Плантом
Новина українською

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) в первом бою после ухода от DAZN и Golden Boy Promotions вернется на ринг 19 декабря, а его соперником станет чемпион IBF во втором среднем весе Калеб Плант (20-0, 12 КО).

Бой Альварес – Плант уже внесен в базу данных BoxRec. Поединок получил максимальные пять звезд.

Альварес мог подраться с Каллумом Смитом или Билли Джо Сондерсом, но из-за разрыва отношений с предыдущим промоутером до подписания контракта с одним из британцев дело так и не дошло.

Сауль Альварес в последнем бою осенью 2019 года нокаутировал Сергея Ковалева и стал чемпионом WBO в полутяжелом весе.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Сиренко проведет бой за титул WBC Asia.

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В статье: Бокс Сауль Альварес
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