Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"No Mas": 5 случаев, когда боксеры отказывались продолжать бой. ВИДЕО
Вы знаете, кто точно будет в этом списке
Высшая степень доминирования на ринге – это когда ты настолько превосходишь соперника, что вынуждаешь его бежать с ринга. Такими победами в свое время отмечались Василий Ломаченко и Майк Тайсон.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Сергей Сидорчук
- Ротань заметил ошибку игроков Динамо, когда Шахтер забивал второй и третий гол
- С Малиновским в основе. Аталанта - Интер 1:1. Видео голов и обзор матча
- Как нужно и как нельзя считать судейские записки в боксе
- Легендарный Райан Гиггз арестован за нападение на свою девушку
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...