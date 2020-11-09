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"No Mas": 5 случаев, когда боксеры отказывались продолжать бой. ВИДЕО

Бокс
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Вы знаете, кто точно будет в этом списке

"No Mas": 5 случаев, когда боксеры отказывались продолжать бой. ВИДЕО
Новина українською

Высшая степень доминирования на ринге – это когда ты настолько превосходишь соперника, что вынуждаешь его бежать с ринга. Такими победами в свое время отмечались Василий Ломаченко и Майк Тайсон.

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В статье: Майк Тайсон Василий Ломаченко Бокс
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