В WBC дали добро на бой Джошуа – Фьюри

Ожидается, что Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в 2021 году проведут сразу два боя за статус единого короля в супертяжелом весе.

На данный момент неизвестно, сможет ли победитель британского мегафайта стать абсолютным чемпионом мира, поскольку Джошуа в случае отказа от боя с Александром Усиком (18-0, 13 КО) рискует потерять титул WBO.

У Фьюри подобных проблем не возникнет – Boxing Talk отмечает, что Всемирный боксерский совет (WBC) сделал приоритетным для Тайсона не обязательную защиту титула, а именно бой с Джошуа.

Помешать планам Фьюри и Джошуа могут их ближайшие соперники – Тайсон ориентировочно 5 декабря проведет бой с Агитом Кабайелом, а Энтони 12 декабря встретится с обязательным претендентом IBF Кубратом Пулевым.