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В WBC дали добро на бой Джошуа – Фьюри
Но есть и другие боксерские организации
Ожидается, что Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в 2021 году проведут сразу два боя за статус единого короля в супертяжелом весе.
На данный момент неизвестно, сможет ли победитель британского мегафайта стать абсолютным чемпионом мира, поскольку Джошуа в случае отказа от боя с Александром Усиком (18-0, 13 КО) рискует потерять титул WBO.
У Фьюри подобных проблем не возникнет – Boxing Talk отмечает, что Всемирный боксерский совет (WBC) сделал приоритетным для Тайсона не обязательную защиту титула, а именно бой с Джошуа.
Помешать планам Фьюри и Джошуа могут их ближайшие соперники – Тайсон ориентировочно 5 декабря проведет бой с Агитом Кабайелом, а Энтони 12 декабря встретится с обязательным претендентом IBF Кубратом Пулевым.
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