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Тайсон Фьюри: В супертяжелом весе Усик меня не впечатлил

Бокс
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Тайсон не впечатлен действиями украинца

Тайсон Фьюри: В супертяжелом весе Усик меня не впечатлил
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри оценил уровень Александра Усика в хэвивейте:

"Увидели ли мы лучшего Усика в его карьере? Я не уверен. Увидели ли мы лучшего Усика в супертяжах? Не знаю. Но по этому бою могу сказать, что никто из 15 лучших тяжеловесов не дрожит от Усика. Все спрашивают: "И это то, из-за чего была вся шумиха?".

Это хэвивейт, и супертяжи уже не такие, какими были раньше. Чисора, вероятно, самый маленький супертяж из всех существующих.

Это уже не тяжелый вес. Я понимаю, что многие преуспевающие боксеры хотят подняться в супертяжи, чтобы получать большие деньги. Все они хотят отхватить кусок пирога, но весовые категории придуманы не просто так.

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После его последнего боя я искренне думаю, что он лучше, чем был в поединке. Я высоко оцениваю Усика как мастера техники в тяжелом весе. Но в супертяжелом весе он меня не впечатлил".

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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