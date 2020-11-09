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Келл Брук похвастался своей физической формой перед боем с Кроуфордом

Бокс
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Келл подсушился

Келл Брук похвастался своей физической формой перед боем с Кроуфордом
Новина українською

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Келл Брук (39-2, 27 KO) показал в Instagram свою форму перед боем с нынешним чемпионом WBO, американцем Теренсом Кроуфордом (36-0, 27 KO).

Напомним, 14 ноября в Лас-Вегасе состоится бой Кроуфорда и Брука.

Let’s Go! #AndTheNew

Публикация от Kell Brook (@specialkellbrook)

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В статье: Келл Брук Теренс Кроуфорд
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