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Келл Брук похвастался своей физической формой перед боем с Кроуфордом
Келл подсушился
Экс-чемпион мира в полусреднем весе Келл Брук (39-2, 27 KO) показал в Instagram свою форму перед боем с нынешним чемпионом WBO, американцем Теренсом Кроуфордом (36-0, 27 KO).
Напомним, 14 ноября в Лас-Вегасе состоится бой Кроуфорда и Брука.
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